Bloomberg: посол Китая жестко ответил адмиралу НАТО из-за спецоперации России

Полол КНР Рулонг назвал подобные слова «высокомерными» и на вопрос адмирала, почему КНР до сих пор молчит и не осудила спецоперацию России на Украине ответил, что что взгляд Китая на «украинский кризис» учитывает историческую перспективу, и мир должен «понять первопричину».