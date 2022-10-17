Bloomberg: посол Китая жестко ответил адмиралу НАТО из-за спецоперации России

Посол Китая в Исландии Хэ Рулонг жестко ответил председателю военного комитета НАТО адмиралу Робу Бауэру на обвинения в поддержке спецоперации России на Украине. Об этом пишет издание Bloomberg.
Адмирал Бауэр упрекнул Пекин в «подрыве мирового порядка» из-за нежелания китайских властей поддержать позицию НАТО в отношении Москвы. Свое заявление с критикой Китая высокопоставленный военночальник Альянса сделал на проходившей в Исландии ассамблее «Полярный круг».
«Китай не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок», — заявил адмирал Бауэр.
Полол КНР Рулонг назвал подобные слова «высокомерными» и на вопрос адмирала, почему КНР до сих пор молчит и не осудила спецоперацию России на Украине ответил, что что взгляд Китая на «украинский кризис» учитывает историческую перспективу, и мир должен «понять первопричину».
Ранее обозреватель The New York Times Томас Фридман заявил, что Соединенные Штаты вступили в борьбу одновременно и с Россией, и с Китаем. Исход данного противостояния обернется самым непредсказуемым образом для самих американцев.