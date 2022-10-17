Bloomberg: попытка Вашингтона наказать ОПЕК+ бумерангом ударит по США

Попытка США отомстить Саудовской Аравии и другим странам-производителям нефти за решение о сокращении добычи топлива может ударить по Вашингтону. Таким мнением поделился обозреватель издания Bloomberg Хавьер Блас.
По словам аналитика, основным рычагом давления США на Саудовскую Аравию может стать «закон о запрете картелей по добыче и экспорту нефти», который может подчинить ОПЕК единому антимонопольному закону.
«Принятие законопроекта позволит Белому дому подать антимонопольный иск против ОПЕК+ за манипулирование ценами на мировом рынке нефти», — отмечается в статье.
Блас подчеркнул, что такой шаг заставит страны картеля пойти на ответные меры, который слишком дорого обойдутся США. Таким образом попытки Вашингтона наказать страны лишь бумерангом ударят по Соединенным Штатам.
«В противном случае саудовцы могут избавиться от финансовых активов США и открыто заговорить о ценообразовании на нефть не в долларах», — уверен эксперт.