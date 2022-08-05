Bloomberg: половина участников G20 не поддержала антироссийскую позицию США

Половина стран — участниц G20 не поддержала антироссийскую позицию США. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Авторы статьи отметили, что эти государства не желают поддерживать изоляцию РФ, поскольку она может обернуться негативными последствиями для экономики. По словам экспертов, это осложняет согласование решений по экономическому и политическому давлению на Россию.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии еще не определен.