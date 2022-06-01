Bloomberg оценил доходы России от экспорта энергоресурсов в 2022 году

Россия может получить по итогам 2022 года до 800 млн долларов ежедневного дохода от экспорта газа и нефти. К такому показателю на основании своих расчетов пришло агентство Bloomberg.
Издание напомнило, что в отношении энергетической отрасли России западными странами было введено множество санкций. Ограничения были призваны нанести удар «российской военной машине», однако эта машина «все еще продолжает в значительной степени работать», отмечает агентство. Москва не прекращает поставлять за рубеж не только топливо, но и другие необходимые на мировом рынке ресурсы, в частности, продовольствие и металл.
По мнению Bloomberg, Россия в 2022 году за экспорт энергоносителей получит порядка 285 млрд долларов. Этот показатель на 20% больше значения прошлого года. С учетом поставок металла выручка страны превысит 300 млрд долларов.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Евросоюз откажется от 92% российской нефти до конца года. После введения шестого пакета могут последовать новые ограничения, передает «ФедералПресс».