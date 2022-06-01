Bloomberg оценил доходы России от экспорта энергоресурсов в 2022 году

Издание напомнило, что в отношении энергетической отрасли России западными странами было введено множество санкций. Ограничения были призваны нанести удар «российской военной машине», однако эта машина «все еще продолжает в значительной степени работать», отмечает агентство. Москва не прекращает поставлять за рубеж не только топливо, но и другие необходимые на мировом рынке ресурсы, в частности, продовольствие и металл.