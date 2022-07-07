Bloomberg: одна уловка Путина защитила Россию от обещанной Байденом «экономической боли»

Санкции США и Европы не принесли желаемого результата — российская экономика не схлопнулось, а Москва так и не почувствовала обещанную «экономическую боль», считают аналитики агентства Bloomberg, передает «ПолитРоссия».
«Уловка Путина позволила избежать худшей экономической боли, поскольку нефть нивелирует эффект санкций», — сказано в материале.
Президент США Джо Байден обещал, что западные санкции причинят России «экономическую боль». Однако, как видно, его слова оказались пустышкой.
«Россия, похоже, находится на пути к гораздо более меньшей рецессии, чем многие прогнозисты первоначально ожидали в этом году, чему способствовал рост добычи нефти, который ослабил влияние санкций США и Европы», — пишут авторы материала.
Специалисты крупнейших мировых финансовых конгломератов вдвое снизили прогноз по замедлению российского производства на 2022 год. Стабильность российской экономики, считают американские аналитики, обеспечили сверхдоходы от продажи углеводородов, а также грамотные действия Центробанка по стабилизации национальной валюты.
Параллельно сами западные страны оказались не готовы к лишениям, которые стали оборотной стороной мощных антироссийских санкций.
«США и их союзники сталкиваются с растущим давлением из-за роста цен на энергоносители и продукты питания. Импульс новых ограничений наталкивается на растущую оппозицию там, где осталось мало политически приемлемых вариантов», — пояснили авторы статьи.
Ранее Bloomberg сообщал, что прибыль России от поставок энергоресурсов в Китай и Индию выросла в два раза.