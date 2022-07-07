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Bloomberg: одна уловка Путина защитила Россию от обещанной Байденом «экономической боли»

Bloomberg: одна уловка Путина защитила Россию от обещанной Байденом «экономической боли»
Федеральное агентство новостей

Санкции США и Европы не принесли желаемого результата — российская экономика не схлопнулось, а Москва так и не почувствовала обещанную «экономическую боль», считают аналитики агентства Bloomberg, передает «ПолитРоссия».

«Уловка Путина позволила избежать худшей экономической боли, поскольку нефть нивелирует эффект санкций», — сказано в материале.

Президент США Джо Байден обещал, что западные санкции причинят России «экономическую боль». Однако, как видно, его слова оказались пустышкой.

«Россия, похоже, находится на пути к гораздо более меньшей рецессии, чем многие прогнозисты первоначально ожидали в этом году, чему способствовал рост добычи нефти, который ослабил влияние санкций США и Европы», — пишут авторы материала.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Специалисты крупнейших мировых финансовых конгломератов вдвое снизили прогноз по замедлению российского производства на 2022 год. Стабильность российской экономики, считают американские аналитики, обеспечили сверхдоходы от продажи углеводородов, а также грамотные действия Центробанка по стабилизации национальной валюты.

Параллельно сами западные страны оказались не готовы к лишениям, которые стали оборотной стороной мощных антироссийских санкций.

«США и их союзники сталкиваются с растущим давлением из-за роста цен на энергоносители и продукты питания. Импульс новых ограничений наталкивается на растущую оппозицию там, где осталось мало политически приемлемых вариантов», — пояснили авторы статьи.

Ранее Bloomberg сообщал, что прибыль России от поставок энергоресурсов в Китай и Индию выросла в два раза.

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