Bloomberg объявил очередную дату «нападения» на Украину

Власти США считают, что Россия планирует новую дату «вторжения» на Украину. Теперь в Белом доме уверены, что «нападение» состоится 15 февраля, об этом пишет Bloomberg.

Американское издание ссылается на правительственные источники, которые описали два возможных сценария. Первый — провокация в Донбассе, второй — попытка «захвата» столицы Украины. В агентстве указали, что очередной датой «вторжения» Вашингтон назвал 15 февраля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва может «напасть» на Киев во время Олимпиады-2022. Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с британским коллегой Беном Уоллесом указал, что за напряженную военно-политическую обстановку ответственен Запад. Российская Федерация не виновата в этом нагнетании, она не понимает причин для подобных действий.

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