Bloomberg: обеденные столы европейцев «прохудились» из ситуации на Украине

Украинский кризис повлиял не только на энергетический кризис, но и сильно «задел» продовольственный сегмент, заставив часть европейцев отказаться от привычного меню, отмечает агентство Bloomberg, передает «ИноСМИ».
Высокий уровень инфляции (часто двузначный) и экономическая рецессия вынудили жителей западных стран откорректировать повседневное меню, сократив потребление ряда продуктов до минимума.
Дело в том, объясняют авторы материала, что энергетический кризис по цепочке отразился на стоимости продуктов питания. Соответствующие производства перекладывают издержки, связанные с подорожанием необходимых энергоносителей, на конечного потребителя.
«Рост цен на повседневные продукты питания вынуждает англичан отказываться от многих видов продуктов, а это уже прямое свидетельство роста уровня бедности», — сказано в статье.
Ситуация на Украине — зерновой кризис и санкции против России, — сильно повлияла на привычный обеденный стол европейцев. Он буквально «прохудился». Например, уже чувствуется дефицит растительного масла и пшеницы.
«Вследствие спецоперации России на Украине многие государства уже в первое полугодие столкнулись с нехваткой пшеницы и растительного масла, а это базовые составляющие для производства целого ряда повседневных продуктов», — говорится в материале.
Положение Европы уже смело можно назвать удручающим, однако худшее еще впереди, полагают журналисты. Зимой потребление энергии вырастет, а ее стоимость вряд ли упадет. Это еще больше повлияет на привычный быт жителей Старого Света.
«Худшие дни все равно еще впереди, когда наступят холодные и темные зимние дни, и спрос на электроэнергию для освещения и отопления еще больше возрастет», — полагают авторы материала.
Пытаясь решить собственные проблемы с энергоносителями, Европейский союз идет на отчаянные меры, лишая бедные страны возможности удовлетворить базовые потребности населения.