Bloomberg: новый пакет антироссийских санкций Евросоюза представят в ближайшие недели

Евросоюз в ближайшее время планирует предложить новый пакет санкций против России. Об этом написало издание Bloomberg.
Согласно информации источников, новые ограничительные меры представят в ближайшие недели.
Напомним, что шестой пакет санкций был введен 3 июня. Рестрикции предусматривали частичное эмбарго на ввоз нефти. Кроме того, под запрет попало страхование морских перевозок российской нефти по всему миру.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще не продемонстрировала весь потенциал на Украине. По его словам, Запад провоцирует Киев на продолжение боевых действий «до последнего украинца».