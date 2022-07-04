Новости0

Bloomberg: норвежские профсоюзы спровоцировали очередной скачок цен на газ в ЕС

Bloomberg: норвежские профсоюзы спровоцировали очередной скачок цен на газ в ЕС
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Евросоюз переживает очередной рост цен на голубое топливо. Он может быть спровоцирован ожиданием забастовки рабочих, сообщает Bloomberg со ссылкой на Норвежскую нефтегазовую ассоциацию (NOG).

Профсоюз управленческого персонала Lederne обещает 5 июля приостановить работу трех месторождений, в которых добывается газ. Если же требования бастующих не будут удовлетворены, то на следующий день должны закрыться еще три месторождения.

При этом высокая стоимость газа препятствует появлению нового спроса, что могло бы стать рыночным решением существующей проблемы. Последствием кризиса станет дальнейший разгон инфляции и общественные потрясения, предупреждают эксперты.

газ Евросоюз забастовка норвегия цены на газ энергокризис
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.