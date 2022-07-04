Bloomberg: норвежские профсоюзы спровоцировали очередной скачок цен на газ в ЕС

Евросоюз переживает очередной рост цен на голубое топливо. Он может быть спровоцирован ожиданием забастовки рабочих, сообщает Bloomberg со ссылкой на Норвежскую нефтегазовую ассоциацию (NOG).
Профсоюз управленческого персонала Lederne обещает 5 июля приостановить работу трех месторождений, в которых добывается газ. Если же требования бастующих не будут удовлетворены, то на следующий день должны закрыться еще три месторождения.
При этом высокая стоимость газа препятствует появлению нового спроса, что могло бы стать рыночным решением существующей проблемы. Последствием кризиса станет дальнейший разгон инфляции и общественные потрясения, предупреждают эксперты.