Bloomberg: Моравецкий не нашел время для встречи с Джонсоном

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил встречу со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg, сославшегося на собственные источники.
Известно, что стороны рассматривали несколько потенциальных дат для проведения встречи Моравецкого и Джонсона. Мероприятие должно было пройти 8 августа. Однако представители Польши сообщили, что встреча отменяется, поскольку Моравецкий не смог найти время на подавшего в отставку Джонсона.
«Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», — говорится в заявлении.
Помимо этого, офис Джонсона направил обращение в Белый дом с запросом о последней телефонной беседе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Однако американские власти пока не могут найти для этого времени.