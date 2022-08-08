Bloomberg: Моравецкий не нашел время для встречи с Джонсоном

«Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», — говорится в заявлении.