Bloomberg: механизм ограничения цен на российскую нефть пока не заработает

Обсуждаемый в Евросоюзе механизм ограничения цен на российскую нефть в ближайшее время не заработает. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
Введение потолка закупочных цен на нефть из России обсуждается на уровне послов Евросоюза, но в ближайшее время реализовано не будет. В будущем акцент будет сделан на расширении уже принятых мер.
В принятом по итогам саммита G7 в ФРГ коммюнике лидеры «Большой семерки» пообещали изучить возможность ограничения цен на нефть из России запретом на оказание услуг по транспортировке энергоносителя морем, если его цена превышает «согласованный международными партнерами» потолок.
Ранее «Царьград» сообщил, что лидеры «Большой семерки» изучают возможность установления «потолка» закупочных цен на российский газ. Разобрать вопрос G7 поручит профильным министрам.