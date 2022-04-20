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    Bloomberg: Лондон готовится ввести новые антироссийские санкции на этой неделе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bloomberg: Лондон готовится ввести новые антироссийские санкции на этой неделе

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    pexels.com

    Россияне столкнутся с новыми санкциями со стороны Британии на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом рассказали в американской компании Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным информатора, речь идет о текущей неделе. В компании указали, что санкции коснутся российских предпринимателей и связанных с ними людей.

    Ранее сообщалось, что Лондон не оставит Киев без поддержки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

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