Bloomberg констатировал победу России на энергорынках вопреки санкциям

Он обратил внимание, что в прошлом месяце объем добычи черного золота в РФ почти вернулся к уровню начала года. В среднем показатель составил почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь немного ниже тех 11 млн баррелей, которые удалось добыть в январе, уточняет URA.RU.