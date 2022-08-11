Новости0

Bloomberg констатировал победу России на энергорынках вопреки санкциям

Bloomberg констатировал победу России на энергорынках вопреки санкциям
globallookpress/Lino Mirgeler

Объемы производства нефти в России, а также ее стоимость на мировых отраслевых рынках свидетельствуют о том, что Москва смогла одержать победу в санкционном противостоянии со странами Запада, заявил обозреватель Хавьер Блас в статье для Bloomberg.

Он обратил внимание, что в прошлом месяце объем добычи черного золота в РФ почти вернулся к уровню начала года. В среднем показатель составил почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь немного ниже тех 11 млн баррелей, которые удалось добыть в январе, уточняет URA.RU.

«Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», — подчеркнул Блас.

Первоначально Москва продавала энергоресурс с огромными скидками, однако в последние недели смогла восстановить прайс благодаря ограниченному предложению на рынке.

Аналитик считает, что успеха России носит скорее политический, а не рыночный характер. Многие специалисты надеялись на то, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Москвой, но их надежды не воплотились в реальность. Объедение недавно объявило, что незначительно увеличит добычу.

bloomberg нефть россия и запад рынок нефти санкции против россии
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.