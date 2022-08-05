Bloomberg: Канада поставила Киев на место после решения по «Северному потоку – 1»

Критика властей Украины из-за решения Канады передать Германии турбину для газопровода «Северный поток» неуместна. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.
Политик поставил на место Украину, отметив, что попытки Киева предложить альтернативные маршруты поставок газа звучат неубедительно.
«Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем потоки, которые может перемещать “Северный поток”. России также ничего не мешает сократить поставки через Украину», – заявил канадский министр.
Ранее сообщалось, что из-за продолжительного ремонта турбины для «СП-1», поставки газа в Европу снизились до 20% от максимальных значений.