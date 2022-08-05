Bloomberg: Канада поставила Киев на место после решения по «Северному потоку – 1»

«Суть в том, что потоки, которые, как можно ожидать, будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем потоки, которые может перемещать “Северный поток”. России также ничего не мешает сократить поставки через Украину», – заявил канадский министр.