Bloomberg: итальянская компания Eni откроет счет в рублях в «Газпромбанке»

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Итальянская нефтегазовая компания Eni собирается открыть счет в рублях в «Газпромбанке», чтобы проводить оплаты за российский газ. Информацией об этом поделилось агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Авторы материала утверждают, что итальянский энергетический гигант Eni собирается открыть рублевые счета в «Газпромбанке», в результате чего у него появится возможность выполнять требования России об оплате газа в местной валюте.
Компания при этом в данный момент ждет указаний от властей Италии и ЕС по условиям и возможностям использования счетов в рублях.
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