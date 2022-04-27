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    Bloomberg: итальянская компания Eni откроет счет в рублях в «Газпромбанке»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bloomberg: итальянская компания Eni откроет счет в рублях в «Газпромбанке»

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    pixabay.com

    Итальянская нефтегазовая компания Eni собирается открыть счет в рублях в «Газпромбанке», чтобы проводить оплаты за российский газ. Информацией об этом поделилось агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Авторы материала утверждают, что итальянский энергетический гигант Eni собирается открыть рублевые счета в «Газпромбанке», в результате чего у него появится возможность выполнять требования России об оплате газа в местной валюте. 

    Компания при этом в данный момент ждет указаний от властей Италии и ЕС по условиям и возможностям использования счетов в рублях.

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