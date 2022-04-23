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    Bloomberg: индийские трейдеры ищут способы закупки алмазов у «Алросы» в условиях санкций

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bloomberg: индийские трейдеры ищут способы закупки алмазов у «Алросы» в условиях санкций

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    pixabay.com/PD

    Индийские покупатели консультируются с юристами, чтобы
    разузнать о возможностях приобретения алмазов у российской компании «Алроса»,
    на которую наложены санкции. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на
    собственные источники.

    Делегация из «Алросы», в свою очередь, посетила трейдеров. В
    ходе встречи были обсуждены способы упрощения продажи алмазов.

    «Индийские трейдеры провели последние две недели за
    консультациями с юристами для определения значения американских санкций в
    отношении “Алросы” и поиска способа продолжать покупку алмазов у компании»,
    — сообщило издание.

    В частности, покупатели и представители компании обсудили, в
    какой валюте будут вестись расчеты. Окончательное решение на данный момент
    не принято, однако в любом случае трейдерам потребуется одобрение Правительства
    Индии.

    Тем временем Еврокомиссия допустила возможность оплаты
    российского газа в рублях. Уточняется, что санкции при этом не будут нарушены,
    передает телеканал «360».

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