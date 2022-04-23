Bloomberg: индийские трейдеры ищут способы закупки алмазов у «Алросы» в условиях санкций

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Индийские покупатели консультируются с юристами, чтобы
разузнать о возможностях приобретения алмазов у российской компании «Алроса»,
на которую наложены санкции. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на
собственные источники.
Делегация из «Алросы», в свою очередь, посетила трейдеров. В
ходе встречи были обсуждены способы упрощения продажи алмазов.
«Индийские трейдеры провели последние две недели за
консультациями с юристами для определения значения американских санкций в
отношении “Алросы” и поиска способа продолжать покупку алмазов у компании»,
— сообщило издание.
В частности, покупатели и представители компании обсудили, в
какой валюте будут вестись расчеты. Окончательное решение на данный момент
не принято, однако в любом случае трейдерам потребуется одобрение Правительства
Индии.
Тем временем Еврокомиссия допустила возможность оплаты
российского газа в рублях. Уточняется, что санкции при этом не будут нарушены,
передает телеканал «360».