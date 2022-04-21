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    Bloomberg: Германия планирует отправить на Украину боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bloomberg: Германия планирует отправить на Украину боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000

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    riafan.ru

    Власти Германии собираются отправить на Украину боеприпасы
    для тяжелого артиллерийского вооружения. Об этом сообщает источник Bloomberg.

    Речь идет о комплектации самоходной артиллерийской установки
    PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Эти системы Вооруженным силам Украины должны
    поставить Нидерланды. Обучение украинских солдат работе с ними будет проходить
    на территории Польши или Германии.

    Ранее Москва признала независимость ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, после чего президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ, направленной на защиту населения Донбасса, передает Infox.

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