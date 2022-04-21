Bloomberg: Германия планирует отправить на Украину боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000

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Власти Германии собираются отправить на Украину боеприпасы
для тяжелого артиллерийского вооружения. Об этом сообщает источник Bloomberg.
Речь идет о комплектации самоходной артиллерийской установки
PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Эти системы Вооруженным силам Украины должны
поставить Нидерланды. Обучение украинских солдат работе с ними будет проходить
на территории Польши или Германии.
Ранее Москва признала независимость ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, после чего президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ, направленной на защиту населения Донбасса, передает Infox.
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