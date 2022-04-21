Bloomberg: Германия планирует отправить на Украину боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000

Речь идет о комплектации самоходной артиллерийской установки

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Эти системы Вооруженным силам Украины должны

поставить Нидерланды. Обучение украинских солдат работе с ними будет проходить

на территории Польши или Германии.