Bloomberg: Германия готова вернуться к углю и мазуту из-за нехватки российского газа

Министр экономики Германии Роберт Хабек в скором времени планирует представить чрезвычайный указ, позволяющий правительству ФРГ запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции при нехватке природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Подобный запрос на дополнительную выработку угольной электроэнергии возникает только при нехватке газа или при угрозе нехватки и необходимости сокращения потребления при выработке электроэнергии», — следует из текста законопроекта.
Западное издание также уточнили, что немецкие власти готовы пожертвовать зеленой политикой и увеличить выбросы углерода в атмосферу, если это позволит обеспечить население и производства бесперебойной подачей энергии. При этом, мощность имеющегося у страны законсервированного энергетического оборудования составляет порядка шести гигаватт.
Журналисты Bloomberg сообщили, что энергетическая компания Uniper уже сообщила о полной готовности начать обеспечивать порядка трех гигаватт угольной энергии. В это же время RWE AG решает, какие станции можно вернуть в строй.
Однако, как пишут обозреватели, почти 70% угля для выработки электроэнергии Европа импортирует из России.
Отмечается, что после начала спецоперации на Украине немецкие власти сообщили о своем намерении сократить зависимость от поставок российских энергоносителей в ближайшее время.
Так, официальный Берлин рассчитывает до конца 2022 года отказаться от импорта угля и нефти РФ, а к середине 2024-го — от газа. Альтернативой голубому топливу из России, с точки зрения немецких властей, может стать СПГ из Катара, США и других стран.