Bloomberg: Германия готова вернуться к углю и мазуту из-за нехватки российского газа

Так, официальный Берлин рассчитывает до конца 2022 года отказаться от импорта угля и нефти РФ, а к середине 2024-го — от газа. Альтернативой голубому топливу из России, с точки зрения немецких властей, может стать СПГ из Катара, США и других стран.