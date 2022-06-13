Bloomberg: Германия готова потратить 10 миллиардов евро на спасение Gazprom Germania

Немецкие власти планируют выделить около 10 млрд евро для спасения Gazprom Germania, которая ранее принадлежала «Газпром». Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Власти Германии готовятся предоставить миллиарды евро для спасения бывшего подразделения “Газпрома”, которое теперь находится под контролем энергетического регулятора страны», — говорится в сообщении.
Агентство сообщило, что банк KfW Group планирует выдать кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро” на спасение Gazprom Germania. По данным источников, переговоры о сделке ведутся до сих пор.
Напомним, что «Газпром» перестал владеть компанией Gazprom Germania в конце марта. В начале апреля власти Германии взяли Gazprom Germania под временное управление.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России