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    Bloomberg: Германия будет поставлять танки союзникам по НАТО взамен переданной Украине советской техники

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bloomberg: Германия будет поставлять танки союзникам по НАТО взамен переданной Украине советской техники

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    vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

    Германия не будет поставлять свои современные танки Украине,
    вместо этого предложив их другим странам НАТО взамен боевой техники советского
    производства, передают СМИ.

    Как сообщают обозреватели американского издания Bloomberg,
    согласно разработанной в Берлине схеме, страны Восточной Европы должны будут
    передать Киеву советские бронемашины. Взамен ФРГ поставит этим государствам
    свое вооружение.

    Журналисты отмечают, что в настоящий момент немецкое
    правительство еще ведет переговоры с союзниками по Североатлантическому альянсу
    в регионе о том, кто именно сможет передать необходимую технику украинской
    армии.

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