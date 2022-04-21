Bloomberg: Германия будет поставлять танки союзникам по НАТО взамен переданной Украине советской техники

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Германия не будет поставлять свои современные танки Украине,
вместо этого предложив их другим странам НАТО взамен боевой техники советского
производства, передают СМИ.
Как сообщают обозреватели американского издания Bloomberg,
согласно разработанной в Берлине схеме, страны Восточной Европы должны будут
передать Киеву советские бронемашины. Взамен ФРГ поставит этим государствам
свое вооружение.
Журналисты отмечают, что в настоящий момент немецкое
правительство еще ведет переговоры с союзниками по Североатлантическому альянсу
в регионе о том, кто именно сможет передать необходимую технику украинской
армии.
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