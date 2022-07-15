Bloomberg: Евросоюз решил отправить Киеву только миллиард евро из девяти запланированных

Евросоюз из-за серьезных проблем с экономикой планирует направить на помощь Украине всего миллиард евро вместо планируемых девяти, пишет Bloomberg.
«Крупная помощь Украине, которую Евросоюз обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, потому что блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем», — говорится в публикации американского издательства.
Журналисты также уточнили, что порядка двух месяцев назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение направить Киеву девять миллиардов евро в качестве экстренных кредитов.
Однако до сих пор Евросоюз смог договориться только о первоначальном транше, который покрывает лишь девятую часть предполагаемой суммы. В материале Bloomberg также отмечено, что последствия в экономике Европы на фоне украинского кризиса начинают беспокоить западных руководителей из-за риска ослабления народной поддержки Киева в ближайшие месяцы. При этом ситуация серьезно зависит от дефицита и роста стоимости энергоносителей.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Евросоюз может снять санкции по Украине с некоторых россиян.