Bloomberg: Евросоюз решил отправить Киеву только миллиард евро из девяти запланированных

Однако до сих пор Евросоюз смог договориться только о первоначальном транше, который покрывает лишь девятую часть предполагаемой суммы. В материале Bloomberg также отмечено, что последствия в экономике Европы на фоне украинского кризиса начинают беспокоить западных руководителей из-за риска ослабления народной поддержки Киева в ближайшие месяцы. При этом ситуация серьезно зависит от дефицита и роста стоимости энергоносителей.