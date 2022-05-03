Bloomberg: Евросоюз намерен сотрудничать с Африкой в сфере энергетики

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала от имени ЕК страны Евросоюза к прорабатыванию плана действий в случае остановки российских энергетических поставок. По ее словам, подготовка к такому сценарию начала осуществляться еще в январе 2022 года. Симсон также указала, что Европе необходимо развивать альтернативную энергетику, так как полностью заменить топливо из России сейчас невозможно.