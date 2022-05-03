Bloomberg: Евросоюз намерен сотрудничать с Африкой в сфере энергетики

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Евросоюз в попытках избавиться от энергетической зависимости от России намерен начать сотрудничество со странами Африки в этой сфере. Об этом сообщил Bloomberg, передает телеканал «360».
По информации издания, Еврокомиссия может выработать соглашение о поставках газа со странами Африки уже в конце следующего месяца. Сотрудничество планируется в том числе с Анголой, Нигерией и Сенегалом.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала от имени ЕК страны Евросоюза к прорабатыванию плана действий в случае остановки российских энергетических поставок. По ее словам, подготовка к такому сценарию начала осуществляться еще в январе 2022 года. Симсон также указала, что Европе необходимо развивать альтернативную энергетику, так как полностью заменить топливо из России сейчас невозможно.