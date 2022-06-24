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Bloomberg: Европа жалуется на жесткие условия Катара на поставку СПГ

Bloomberg: Европа жалуется на жесткие условия Катара на поставку СПГ
wikipedia.org / kremlin.ru / CC BY-SA 4.0

Катар, вероятно, потребует от руководства Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg.

По информации источника, ближневосточное государство пользуется недавней сделкой между Соединенными Штатами и ФРГ по поставкам СПГ в качестве главного аргумента на переговорах.

Вместе с тем позицию Катара укрепляет стремление Европы отказаться от российского топлива. Это, в теории, может превратить страну в ключевого поставщика.

Global Look Press/Peter Giovannini/imageBROKER.com
Global Look Press/Peter Giovannini/imageBROKER.com

Журналисты Bloomberg уточнили, что европейские политики уже начали жаловаться. Они считают требования Катара слишком «жесткими», так как они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок, в отличие от сделок с Соединенными Штатами.

Вместе с тем с марта две стороны не могут прийти к общему решению о сроках контракта, так как европейцы настаивают на более коротком периоде ради достижения целей по сокращению загрязнения окружающей среды.

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