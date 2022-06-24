Bloomberg: Европа жалуется на жесткие условия Катара на поставку СПГ

Катар, вероятно, потребует от руководства Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg.
По информации источника, ближневосточное государство пользуется недавней сделкой между Соединенными Штатами и ФРГ по поставкам СПГ в качестве главного аргумента на переговорах.
Вместе с тем позицию Катара укрепляет стремление Европы отказаться от российского топлива. Это, в теории, может превратить страну в ключевого поставщика.
Журналисты Bloomberg уточнили, что европейские политики уже начали жаловаться. Они считают требования Катара слишком «жесткими», так как они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок, в отличие от сделок с Соединенными Штатами.
Вместе с тем с марта две стороны не могут прийти к общему решению о сроках контракта, так как европейцы настаивают на более коротком периоде ради достижения целей по сокращению загрязнения окружающей среды.