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    Bloomberg: ЕС включит нефть в энергосанкции до конца года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bloomberg: ЕС включит нефть в энергосанкции до конца года

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    Федеральное агентство новостей

    Евросоюз готовится внести инициативу о полном отказе от приобретения российской нефти, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

    «Европейский союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, до этого будут постепенно вводиться ограничения на импорт», — сказано в сообщении.

    Это заметно дольше, чем в прогнозе газеты New York Times: там предполагали, что эмбарго будет объявлено уже на следующей неделе.

    Западные страны продолжают вводить антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Они рассчитывают повлиять на политические решения Москвы через экономическое давление.

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