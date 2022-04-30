Bloomberg: ЕС включит нефть в энергосанкции до конца года

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Евросоюз готовится внести инициативу о полном отказе от приобретения российской нефти, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Европейский союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, до этого будут постепенно вводиться ограничения на импорт», — сказано в сообщении.
Это заметно дольше, чем в прогнозе газеты New York Times: там предполагали, что эмбарго будет объявлено уже на следующей неделе.
Западные страны продолжают вводить антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Они рассчитывают повлиять на политические решения Москвы через экономическое давление.
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