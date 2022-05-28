Bloomberg: ЕС не может нанести России ощутимый экономический удар

Идея ввести эмбарго на поставки российской нефти в Европу не получила всеобщей поддержки в Евросоюзе (ЕС), вследствие чего ему не удалось нанести экономике России ощутимый удар. Обсуждение запрета импорта ресурса не только затянулось, но разделило участников блока, указано в статье Bloomberg, перевод которой публикует «ПолитРоссия».
Джон Фоллейн и Альберто Нарделли — обозреватели американского издания отметили, что раскол между западными и восточными странами региона наблюдается не только в сфере энергетики, но и по поводу поставок оружия Украине, переговоров с президентом России Владимиром Путиным и условий, которые должен принять Киев в любом будущем мирном соглашении.
«Если мы (лидеры ЕС. — Прим.ред.) застрянем на нефти, а конфликт на Украине затянется, мы можем увидеть сценарий, при котором единство ЕС начнет разрушаться. Чем больше затягивается украинский кризис, тем больше европейские общества не желают терпеть боль, причиненную санкциями. Все это замедляет темпы введения ограничений против РФ», – констатировала бывший советник главы Евросоюза по внешней политике Натали Точчи.
Руководство блока пытается сплотить страны ЕС, напоминая, что предыдущие пакеты санкций также вызвали много споров. Однако их удалось преодолеть и ограничения против Москвы начали действовать, отмечают авторы статьи.