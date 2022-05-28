Bloomberg: ЕС не может нанести России ощутимый экономический удар

«Если мы (лидеры ЕС. — Прим.ред.) застрянем на нефти, а конфликт на Украине затянется, мы можем увидеть сценарий, при котором единство ЕС начнет разрушаться. Чем больше затягивается украинский кризис, тем больше европейские общества не желают терпеть боль, причиненную санкциями. Все это замедляет темпы введения ограничений против РФ», – констатировала бывший советник главы Евросоюза по внешней политике Натали Точчи.