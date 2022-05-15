Bloomberg: ЕС нашел способ импортировать российский газ без нарушения санкций

Члены ЕС провели закрытое заседание. В рамках встречи Еврокомиссия анонсировала план, согласно которому компании смогут открывать счета в «Газпромбанке», осуществляя платежи в долларах и евро. Это должно считаться исполнением обязательств по контракту, действия компаний не будут восприниматься как нарушение санкций.