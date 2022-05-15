Bloomberg: ЕС нашел способ импортировать российский газ без нарушения санкций

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Новый план Евросоюза позволит покупать российский газ без нарушения санкций, выполняя при этом требования Москвы по оплате топлива в рублях. Об этом передает агентство Bloomberg.
Члены ЕС провели закрытое заседание. В рамках встречи Еврокомиссия анонсировала план, согласно которому компании смогут открывать счета в «Газпромбанке», осуществляя платежи в долларах и евро. Это должно считаться исполнением обязательств по контракту, действия компаний не будут восприниматься как нарушение санкций.
План поддержали Германия, Венгрия, Италия и Франция. Польские власти предложили провести еще одно совещание на уровне послов, чтобы уточнить ряд юридических вопросов. Некоторые страны остались недовольны отсутствием точных указаний по теме того, можно ли европейским компаниям регистрировать рублевые счета в «Газпромбанке».