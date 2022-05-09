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    Bloomberg: ЕС исключит из нового пакета санкций против РФ запрет на транспортировку нефти

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bloomberg: ЕС исключит из нового пакета санкций против РФ запрет на транспортировку нефти

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    pixabay.com

    Европейский союз после рассмотрения всех обращений намерен убрать из шестого пакета санкций против России запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны. Речь идет о грузовых судах, принадлежащим странам-членам ЕС.

    По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на документы и ряд источников в Евросоюзе, за исключение этого пункта из новых антироссийских ограничений выступало несколько стран, в том числе Греция.

    Также издание отметило, что в шестой пакет санкций будет внесен запрет европейским компаниям страховать суда, которые перевозят российскую нефть.

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