Bloomberg: ЕС исключит из нового пакета санкций против РФ запрет на транспортировку нефти

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Европейский союз после рассмотрения всех обращений намерен убрать из шестого пакета санкций против России запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны. Речь идет о грузовых судах, принадлежащим странам-членам ЕС.
По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на документы и ряд источников в Евросоюзе, за исключение этого пункта из новых антироссийских ограничений выступало несколько стран, в том числе Греция.
Также издание отметило, что в шестой пакет санкций будет внесен запрет европейским компаниям страховать суда, которые перевозят российскую нефть.
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