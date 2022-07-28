Bloomberg: эпоха сильной Германии подходит к концу, Берлин теряет авторитет в ЕС

Энергетический кризис и антироссийские санкции пошатнет положение Германии в ЕС. Такого мнения придерживается обозреватель американского издания Bloomberg Мария Тадео.
Аналитик отметила, что в течение последних десяти лет ФРГ обладала моральным и финансовым авторитетом в Европейском союзе, однако наступивший из-за необдуманной политики лидеров Европы кризис нарушил этот баланс.
В скором времени, считает Тадео, лидирующие позиции в союзе могут занять южные страны.
«Зависимость Германии от России обнажила недостатки ее экономической модели — высокоинтенсивная промышленность, работающая на дешевом газе — и слепоту ее политического класса к зависимости от Кремля. Пока Берлин еще не оправился от шока, Юг Европы становится все более напористым. Это не месть за годы жесткой экономии под руководством Германии, а перекалибровка сил, которая в конечном итоге может привести к оздоровлению ЕС», – говорится в материале.
Сложившаяся ситуация показывает, что очень скоро ЕС вступит в новую эру, а «эпоха сильной Германии» все ближе и ближе подходит к концу.