Bloomberg: энергетическое противостояние завершится победой России

Российский лидер Владимир Путин «обыграет» оппонентов в энергетической войне. К такому выводу пришли обозреватели Bloomberg, опубликовавшие соответствующую статью.
В материале говорится, что Москва продолжает «доить свою корову» несмотря на сложившуюся международную обстановку. Более того, объемы производства российской нефти только увеличились. В это время жителям европейских стран приходится привыкать к сумасшедшим ценам на электроэнергию.
Авторы статьи указали, что Россия ежедневно зарабатывает миллионы долларов на продаже природных ресурсов. При этом они спрогнозировали рост цен на электричество в Великобритании на 75% и в Германии почти на 100%. По мнению журналистов, уже в октябре западным лидерам придется сделать непростой выбор — тратить миллиарды долларов на помощь замерзающим гражданам или договариваться с Москвой.
Меж тем Greenpeace Polska предупредила о дефиците газа в Польше, передает «Царьград». По данным аналитиков, имеющихся запасов «голубого топлива» стране хватит лишь до декабря.