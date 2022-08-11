Bloomberg: энергетическое противостояние завершится победой России

Авторы статьи указали, что Россия ежедневно зарабатывает миллионы долларов на продаже природных ресурсов. При этом они спрогнозировали рост цен на электричество в Великобритании на 75% и в Германии почти на 100%. По мнению журналистов, уже в октябре западным лидерам придется сделать непростой выбор — тратить миллиарды долларов на помощь замерзающим гражданам или договариваться с Москвой.