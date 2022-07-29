Bloomberg: энергетический кризис сместит Германию с лидирующих позиций в ЕС

Журналист издания Мария Тадео заявила, что в условиях санкционного давления Берлин не рассчитал свои силы. По ее мнению, экономическая модель Германии выстроена в условиях тесного сотрудничества с Москвой, а лидирующие позиции в ЕС могут отойти южным странам Европы, передает URA.RU.