Bloomberg: энергетический кризис сместит Германию с лидирующих позиций в ЕС

Германия рискует утратить лидерство в Европейском союзе из-за антироссийских санкций. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.
Журналист издания Мария Тадео заявила, что в условиях санкционного давления Берлин не рассчитал свои силы. По ее мнению, экономическая модель Германии выстроена в условиях тесного сотрудничества с Москвой, а лидирующие позиции в ЕС могут отойти южным странам Европы, передает URA.RU.
«Пока Берлин оправляется от шока, юг Европы начинает проявлять все больше активности и напористости. Это не месть за навязанный Германией режим строгой экономии, а перегруппировка сил, которая в конечном итоге может оздоровить Евросоюз», — считает Тадео.
ФРГ более десяти лет определяла политику Евросоюза, которую далеко не все страны поддерживали. Энергетический кризис изменил положение дел и теперь бразды правления в свои руки могут взять южноевропейские государства, добавила журналист.