Bloomberg: экономика Германии трещит по швам из-за дефицита российского газа

По информации агентства, сокращение РФ поставок топлива на 60% по трубопроводу «Северный поток — 1» заставило команду канцлера Олафа Шольца подготовить сценарии решения проблемы нехватки газа. Однако оказалось, что ни один из них не предполагает накопления достаточного количества газа, чтобы пережить зимний период. Теперь, как заявило Bloomberg, экономика Германии трещит по швам.