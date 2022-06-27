Bloomberg: экономика Германии трещит по швам из-за дефицита российского газа

Экономика Германии находится на грани из-за дефицита российского газа. Об этом сообщило издание Bloomberg.
По информации агентства, сокращение РФ поставок топлива на 60% по трубопроводу «Северный поток — 1» заставило команду канцлера Олафа Шольца подготовить сценарии решения проблемы нехватки газа. Однако оказалось, что ни один из них не предполагает накопления достаточного количества газа, чтобы пережить зимний период. Теперь, как заявило Bloomberg, экономика Германии трещит по швам.
Кроме того, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер назвал ситуацию с дефицитом топлива «отрезвляющей». Он отметил, что расточительство немцев приведет к сложностям.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек о намерении предоставить помощь партнерам по Евросоюзу. По его словам, Германия готова поделиться газом с соседними государствами.