Новости0

Bloomberg: экономика Германии трещит по швам из-за дефицита российского газа

Bloomberg: экономика Германии трещит по швам из-за дефицита российского газа
CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Экономика Германии находится на грани из-за дефицита российского газа. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По информации агентства, сокращение РФ поставок топлива на 60% по трубопроводу «Северный поток — 1» заставило команду канцлера Олафа Шольца подготовить сценарии решения проблемы нехватки газа. Однако оказалось, что ни один из них не предполагает накопления достаточного количества газа, чтобы пережить зимний период. Теперь, как заявило Bloomberg, экономика Германии трещит по швам.

Кроме того, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер назвал ситуацию с дефицитом топлива «отрезвляющей». Он отметил, что расточительство немцев приведет к сложностям.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек о намерении предоставить помощь партнерам по Евросоюзу. По его словам, Германия готова поделиться газом с соседними государствами.

bloomberg Германия российский газ экономика германии
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.