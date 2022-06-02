Bloomberg: чиновники в США не смогли договориться относительно санкций против России

Чиновники администрации президента США не смогли достигнуть согласия по санкциям против России. О расколе пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что часть администрации Джо Байдена настаивают на введении новых и более «жестких антироссийских санкций». По их мнению, возражения западных партнеров удастся преодолеть. Последние переживают из-за экономических последствий.
Другую часть чиновников тоже беспокоят последствия подобных ограничений для мировой экономики. Они ищут другие пути «давления» на Москву, добавляет источник.
«Некоторые из этих лиц озабочены в связи с приближающимися промежуточными выборами (в конгресс США) и шансами демократов в том случае, если цены на бензин на автозаправках в США останутся столь же высокими. Эта группа выступает за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом ограничивая доходы Москвы», — говорится в статье.
США, как и многие союзники страны, начали вводить санкции против России на фоне старта спецоперации. Но от рестрикций государства начинают страдать сами. Это прослеживается по ценам на топливо и высокой инфляции.