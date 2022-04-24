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    Bloomberg: Болгария отказалась поставлять оружие на Украину из-за внутренних споров

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Bloomberg: Болгария отказалась поставлять оружие на Украину из-за внутренних споров

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    pixabay.com

    Обозреватели агентства Bloomberg утверждают, что Болгария отказалась
    от поставок вооружения на Украину из-за внутренних споров.

    В агентстве считают, что Болгария колеблется в вопросе
    поставок оружия Киеву из-за политической ситуации в стране. Пророссийская социалистическая
    партия пригрозила, что выйдет из правящей коалиции в случае отправки на Украину
    вооружений, в то время как партия «Демократическая Болгария», наоборот, намерена
    покинуть коалицию в случае отсутствия поставок.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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