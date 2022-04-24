Bloomberg: Болгария отказалась поставлять оружие на Украину из-за внутренних споров

В агентстве считают, что Болгария колеблется в вопросе

поставок оружия Киеву из-за политической ситуации в стране. Пророссийская социалистическая

партия пригрозила, что выйдет из правящей коалиции в случае отправки на Украину

вооружений, в то время как партия «Демократическая Болгария», наоборот, намерена

покинуть коалицию в случае отсутствия поставок.