Bloomberg: антироссийские санкции привели к двукратному подорожанию нефтяных танкеров

Одним из неожиданных побочных эффектов антироссийских санкций стало резкое подорожание нефтяных танкеров, пишет американское агентство Bloomberg.
По данным журналистов, речь идет о танкерах, способных проходить в ледяных водах, типа Aframax. Стоимость на такие суда выросла в два раза.
При этом судовые брокеры ожидают, что спрос на эти модели будет особенном высоким. При их относительно компактных габаритах они способны входить в российский порт Приморск. Именно оттуда транспортируются ключевые объемы нефти марки Urals.
Стоит отметить, что в текущем году было приобретено около 15 таких танкеров. В большинстве случаев покупатели предпочитали не раскрывать свои данные.