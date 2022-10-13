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Bloomberg: антироссийские санкции привели к двукратному подорожанию нефтяных танкеров

Энергокризис в Европе усугубил глобальный дефицит СПГ-танкеров
wikimedia.org | kremlin.ru / CC BY-SA 4.0

Одним из неожиданных побочных эффектов антироссийских санкций стало резкое подорожание нефтяных танкеров, пишет американское агентство Bloomberg.

По данным журналистов, речь идет о танкерах, способных проходить в ледяных водах, типа Aframax. Стоимость на такие суда выросла в два раза.

При этом судовые брокеры ожидают, что спрос на эти модели будет особенном высоким. При их относительно компактных габаритах они способны входить в российский порт Приморск. Именно оттуда транспортируются ключевые объемы нефти марки Urals.

Стоит отметить, что в текущем году было приобретено около 15 таких танкеров. В большинстве случаев покупатели предпочитали не раскрывать свои данные.

нефть санкции танкеры
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