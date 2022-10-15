Bloomberg: американские военные получили травмы при испытании очков дополненной реальности

Испытания новых очков дополненной реальности американскими военнослужащими привели к травмам среди личного состава ВС США и закончились полным провалом.
Всего на программу обеспечения американской армии этими электронными устройствами было ассигновано почти 22 миллиарда долларов, от успеха тестирования очень многое зависело, пишет издание Bloomberg.
«Это позволило бы командирам проецировать информацию на козырек перед лицом солдата и включало бы такие функции, как ночное видение», — сказано в статье.
Однако подопытные американские военнослужащие выдерживали в очках максимум три часа, после чего массово жаловались на тошноту, головную боль и другие недомогания, а также на зрительное напряжение, отметили обозреватели Bloomberg.