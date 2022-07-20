Блок «Меркосур» отказал Зеленскому в просьбе о выступлении на саммите

Президент Украины Владимир Зеленский не выступит на саммите стран Южноамериканского общего рынка в онлайн-формате, хотя просил об этой возможности. Об этом сообщил замглавы парагвайского МИД Рауль Кано.
Министерство иностранных дел Парагвая сообщало, что президент Украины в ходе телефонного разговора попросил парагвайского коллегу Абдо Бенитеса дать ему возможность выступить перед участниками саммита «Меркосура» в онлайн-формате.
«Не был достигнут консенсус по поводу возможности этого контакта, в связи с этим украинская сторона уже была уведомлена о том, что в этих условиях нет возможности для разговора президента Украины с “Меркосур”», – заявил Рауль Кано.
Ранее Зеленский заявил, что участие Украины в саммите G20 в Индонезии зависит от «состава участников» форума, сообщает RT. Приглашение украинскому лидеру в ходе визита в Киев лично передал президент Индонезии Джоко Видодо.