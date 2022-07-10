блогеры и инфлюэнсеры из России начали писать посты об опасностях VPN-сервисов

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Пользователи в социальных сетях обратили внимание, что во «ВКонтакте» некоторые российские блогеры начали писать посты о том, что VPN-сервисы опасны. Авторы утверждают, что при использовании VPN батарея на смартфоне быстро садится, приложения зависают, а бесплатные сервисы воруют и продают персональные данные.





«Мне сказали, что ВПН вообще не прозрачные, они продают и перепродают всю инфу, которую могут собрать с гаджета», — отмечает Мурад Рагимов, у него в VK есть 92 тысячи подписчиков.





На аккаунте с длинным названием «Блогер Батя Года 7 Дней в Деле» утверждается, что на телефонах майнят криптовалюту. На этот аккаунт подписано 46 тысяч человек.

«Вам ничего не говорит название Monero? Эту крипту майнят мошенники на гаджетах тех людей, которые устанавливают себе ВПН», — отмечается в записи.





А в аккаунте «Блог Аннет Меркулова ЭКСПЕРТ», который читают более 200 тысяч человек, утверждается, что приложение VPN может похитить данные банковской карты. Также автор пишет, что именно из-за VPN у неё «закончился безлимитный трафик интернета». Позже пост удалили.

Помимо этого, несколько дней назад в Общественной палате России пояснили, чем опасны VPN-сервисы.

«Благодаря VPN пользователи имеют возможность получить удаленный доступ к закрытым ресурсам, а также замаскировать свой трафик и действия в Сети. Поэтому такие сервисы пользуются популярностью у разных сомнительных личностей, стремящихся скрыть свою незаконную деятельность. Например, в даркнете, доступ к которому возможен только с помощью VPN, процветают мошенничество, наркобизнес, работорговля и терроризм», — рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он также заявил, что данные пользователей, которые активно задействуют VPN, могут попсть к злоумышленникам.

«VPN-сервисы не дают никаких гарантий защиты и безопасности информации. Пользователей можно идентифицировать, а их личные данные слить в тот же даркнет. Не стоит забывать, что многие подобные сервисы зарабатывают не только на предоставлении доступа к запрещенным ресурсам, но и на продаже данных аферистам», — пояснил эксперт.

Он также заявил, что властям надо повышать цифровую грамотность россиян.

«У людей должно сложиться четкое понимание реальных рисков, на которые они идут ради пятиминутного просмотра ленты в Instagram* или Facebook*. Кратковременная слабость может обойтись весьма дорого», — полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что, по словам эксперта, через VPN на телефон может попасть вирус-майнер.