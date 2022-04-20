Блогеру Антону Птушкину из “Орла и решки” запретили въезд в Россию на 50 лет

Антон Птушкин

Телеграм-канал Baza сообщил, что украинскому блогеру и телеведущему Антону Птушкину запретили въезжать в РФ в течение ближайших 50 лет. Причиной стала жесткая критика военной спецоперации на Украине. По информации источника, запрет вступил в силу 16 апреля. Официально ни сам Птушкин, ни российские правоохранительные органы новость пока не комментировали.

Птушкин стал известен российским зрителям благодаря телепроекту “Орел и решка”, который вел вместе с Настей Ивлеевой на протяжении почти трех сезонов. Слухи об их романе ходили много лет, многие поклонники до сих пор считают, что они должны быть вместе. После ухода из шоу Антон стал развивать свой тревел-влог на YouTube, сейчас на его канал подписано более 5,5 миллионов человек.



Антон Птушкин и Настя Ивлеева

Ранее пресса сообщала, что въезд в Россию закрыли и другим украинским знаменитостям, выступившим против спецоперации. Среди них, по информации Baza, Макс Барских, Светлана Лобода, Андрей Данилко. Создательницу программы “Орел и решка” Нателлу Крапивину лишили российского гражданства после ее высказываний о спецоперации на Украине — по официальной версии, причиной стали проблемы с документами.