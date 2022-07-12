Блогерша Ида Галич рассказала об истинном отношении к эмиграции из России

Популярная блогерша Ида Галич рассказала, что не желает покидать Россию, поскольку не верит, что эмиграция может улучшить жизнь в стране. Галич обратилась к поклонникам, записав видео, в котором рассказала, что намерена остаться жить на Родине пишет Lenta.ru.
«Это означает, что я хочу жить на родине и попробовать сделать ее лучше. Не верю, что если мы все соберемся и свалим, здесь случится что-то хорошее», — рассудила знаменитость.
По словам Галич, в России у нее любимая семья и собственный бизнес. Блогерша отметила, что не может бросить родных и уехать за границу.
«Вся моя жизнь здесь. Я делаю то, что могу, и стараюсь делать это хорошо», — заключила Галич.
Отметим, что часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.
Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.