Блогер Жигалова рассказала, что Кузнецов продолжает домогаться своих воспитанников

Журналистка и блогер Алена Жигалова считает, что основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов продолжает домогаться детей.
Ранее Жигалова опубликовала собственный фильм-расследование «Покидая «Ласковый май»: последняя тайна Юры Шатунова», в котором собрала доказательства о домогательствах в знаменитой музыкальной группе со стороны композитора Сергея Кузнецова своих воспитанников. И это, по словам журналистки, продолжается до сих пор.
«Между прочим, мне пришло на почту письмо с информацией о том, что тот самый Сергей Кузнецов, основатель “Ласкового мая”, до сих пор занимается “продвижением” детей. Вот сейчас раскручивает какую-то группу, где очередной симпатичный солист и он предлагает ему поближе познакомиться. Мол, я из тебя сделаю звезду. Понимаете, что происходит сейчас?» — сказала блогер во время эфира YouTube-шоу «Алена блин, говорит!».
Ранее Жигалова ответила на критику своего фильма. Пользователи Сети обвинили женщину в оскорблении памяти умершего певца Юрия Шатунова.