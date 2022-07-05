Блогер Жигалова рассказала, что Кузнецов продолжает домогаться своих воспитанников

«Между прочим, мне пришло на почту письмо с информацией о том, что тот самый Сергей Кузнецов, основатель “Ласкового мая”, до сих пор занимается “продвижением” детей. Вот сейчас раскручивает какую-то группу, где очередной симпатичный солист и он предлагает ему поближе познакомиться. Мол, я из тебя сделаю звезду. Понимаете, что происходит сейчас?» — сказала блогер во время эфира YouTube-шоу «Алена блин, говорит!».