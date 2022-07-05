Блогер Жигалова отреагировала на возвращение Меладзе и Урганта в шоу-бизнес

Журналистка и блогер Алена Жигалова прокомментировала возвращение шоумена Ивана Урганта и певца Валерия Меладзе в мир российского шоу-бизнеса.
После долгого перерыва и отдыха за границей Ургант возобновил свою деятельность и встретился с журналистом Владимиром Познером на закрытом мероприятии в Москве. На это обратила внимание Жигалова. Она также отметила, что артист вскоре должен выступить на одном из музыкальных фестивалей.
Прошлась блогер и по Меладзе. Во время своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» она иронично отреагировала на возвращение артиста после его заявлений о прощании с шоу-бизнесом.
«Валерий Меладзе понял, что на очистке воды на хлеб с маслом и красной икрой не заработаешь. Внезапно любовь к шоу-бизнесу у него вернулась. В общем, полетит у нас певец в Азербайджан, где запланирован огромный концерт. Меладзе вместе с другими звездами будет петь и признаваться в любви к публике и с новой силой любить этот шоу-бизнес», — сказала она.
Ранее Жигалова ответила на критику своего документального фильма «Покидая “Ласковый май”. Последняя тайна Юры Шатунова» о педофилии в музыкальной группе и сообщила, что ее основатель Сергей Кузнецов может до сих пор домогаться своих юных подопечных.