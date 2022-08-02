Блогер вмонтировал игровой компьютер в унитаз, чтобы играть на нём в Counter-Strike: Global Offensive

Современные геймерские системы позволяют запускать игры не только дома, но также и на улице. Это реализуют мощные игровые ноутбуки, портативные консоли и смартфоны. Однако энтузиасты подчас создают оригинальные решения, которые не придумала ни одна компания.





Блогер по имени Basically Homeless недавно превратил в игровой компьютер собственный унитаз, причём его основная функциональность не была нарушена. Для этого он вмонтировал в фарфоровый бачок унитаза игровую систему с подсветкой, а в верхнюю крышку встроил вентилятор охлаждения.

В конфигурации используется процессор Intel Core i7-12700, материнская плата Z690I Unify mini-ITX, 64 ГБ оперативной памяти G.Skill Trident Z5 и видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 производства Asus. На стене разместился монитор MSI Optix с частотой 240 Гц. На этой системе автор смог сыграть на компьютере в Counter-Strike: Global Offensive.

«Теперь я знаю о сантехнике куда больше, чем я когда-либо думал об этом знать», — уточнил автор.

А ранее другой блогер слил в сеть консольную версию S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.