    В тренде

    Блогер Вероника Белоцерковская попала в базу федерального розыска МВД

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Блогер Вероника Белоцерковская попала в базу федерального розыска МВД

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

    Сотрудники правоохранительных органов объявили в федеральный розыск блогера Веронику Белоцерковскую по делу о дискредитации ВС РФ. Данные о знаменитости размещены в базе ведомства. 

    Ранее стало известно, что Следственный комитет России завел в отношении разыскиваемой уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, в марте Белоцерковская в Instagram (признан экстремистской организацией в РФ) публиковала под видом достоверных сообщений заведомо ложные сведения об использовании российских войск в ходе военной операции для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей. 

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »