Блогер Вероника Белоцерковская попала в базу федерального розыска МВД

Ранее стало известно, что Следственный комитет России завел в отношении разыскиваемой уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, в марте Белоцерковская в Instagram (признан экстремистской организацией в РФ) публиковала под видом достоверных сообщений заведомо ложные сведения об использовании российских войск в ходе военной операции для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей.