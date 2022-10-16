Блогер Царькова заявила, что не может себе представить Бузову в роли матери

Блогер Виктория Царькова высказала мнение, что трудоголизм мешает Ольге Бузовой стать мамой.
По словам Царьковой, телеведущая и певица Ольга Бузова всю себя посвящает работе, поэтому у нее не остается времени на собственную семью, в том числе на то, чтобы родить ребенка и реализовать себя в роли матери. Блогер с трудом может себе представить телеведущую мамой.
«Девушка помогает детским домам и кричит о том, что хочет детей на весь мир, но это я думаю ее потолок! Дальше слов это никуда не зайдет», — считает блогер.
Царькова добавила, что даже бывшие возлюбленные Ольги всегда говорили, что для телеведущей работа стоит на первом месте, а на детей у Бузовой нет времени.