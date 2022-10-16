Блогер Царькова заявила, что не может себе представить Бузову в роли матери

По словам Царьковой, телеведущая и певица Ольга Бузова всю себя посвящает работе, поэтому у нее не остается времени на собственную семью, в том числе на то, чтобы родить ребенка и реализовать себя в роли матери. Блогер с трудом может себе представить телеведущую мамой.