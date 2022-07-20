Блогер Тихомиров пообещал россиянам начало грибного сезона в конце июля

Грибной сезон в России может начаться уже в конце июля, если этому поспособствует погода, заявил автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.
По словам эксперта, для грибов неблагоприятна жара, поэтому теплый «грибной дождь» он считает мифом. Тихомиров отметил, что на самом деле для плодоношения грибницы требуется прохлада, сопровождающаяся выпадением осадков.
«Если несколько дней будут лить дожди, и погода будет прохладной, то это может дать импульс грибнице. Я надеюсь, что в конце июля в Центральной России начнется первая волна грибов», — объяснил блогер в интервью радио Sputnik.
Тихомиров считает, что в это время можно будет собирать еловые белые грибы и боровики. Однако пока что сейчас в лесу можно найти только лисички.
Сильные дожди, недавно обрушившиеся на Московскую область, привели к появлению большого количества грибов. В частности, для их сбора рекомендуется отправляться в Балашиху и Ступино, передает телеканал «360».
Также в подмосковных лесах ранее заметили чернику. Ягодники уже успели собрать первый урожай, сообщает «Вечерняя Москва».