Также Шарий показал, чем занимается нацистcкий режим

украинского президента Владимира Зеленского в тот момент, когда его преступная

политика привела к уничтожению всей страны. Прихвостни Зеленского не

успокоились на запрете деятельности партий и продолжают информационную кампанию

против его политических оппонентов, сообщает «Царьград».