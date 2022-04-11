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    Блогер Шарий: украинские беженцы клянчат брендовую одежду за границей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    prt scr youtube.com/Анатолий Шарий

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    prt scr youtube.com/Анатолий Шарий

    Украинские беженцы в Европе требуют брендовую одежду
    и экскурсии в Париж. Об этом в Telegram-канале рассказал известный блогер и
    журналист из Украины Анатолий Шарий.

    Он показал скриншоты из украинских Telegram-каналов,
    где беженцы делятся рекомендациями, как «даром нахапать» брендовую одежду и как
    правильно пользоваться своим положением в Европе. Некоторые требуют провести
    для них экскурсии в Париж.

    Также беженцы с Украины возмущаются, что им
    предлагают в Европе низкооплачиваемую работу.

    «Есть много хороших вакансий по специальностям, которые стоит
    попробовать! Вот так! Хватит подтирать задницы этим европейцам», — возмущается
    одна из украинок.

    Как отмечает Шарий, при таком отношении граждане
    Европы вскоре могут устроить украинцам большие проблемы и потребовать их
    покинуть страны, которые их гостеприимно приняли.

    Также Шарий показал, чем занимается нацистcкий режим
    украинского президента Владимира Зеленского в тот момент, когда его преступная
    политика привела к уничтожению всей страны. Прихвостни Зеленского не
    успокоились на запрете деятельности партий и продолжают информационную кампанию
    против его политических оппонентов, сообщает «Царьград».

    Ранее стало известно,
    что крымские студенты помогли подготовить к отправке 28 тонн гуманитарной
    помощи для жителей Донбасса и юга Украины. Волонтеры сформировали 4790
    комплектов,
    пишет RT.

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