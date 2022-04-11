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Украинские беженцы в Европе требуют брендовую одежду
и экскурсии в Париж. Об этом в Telegram-канале рассказал известный блогер и
журналист из Украины Анатолий Шарий.
Он показал скриншоты из украинских Telegram-каналов,
где беженцы делятся рекомендациями, как «даром нахапать» брендовую одежду и как
правильно пользоваться своим положением в Европе. Некоторые требуют провести
для них экскурсии в Париж.
Также беженцы с Украины возмущаются, что им
предлагают в Европе низкооплачиваемую работу.
«Есть много хороших вакансий по специальностям, которые стоит
попробовать! Вот так! Хватит подтирать задницы этим европейцам», — возмущается
одна из украинок.
Как отмечает Шарий, при таком отношении граждане
Европы вскоре могут устроить украинцам большие проблемы и потребовать их
покинуть страны, которые их гостеприимно приняли.
Также Шарий показал, чем занимается нацистcкий режим
украинского президента Владимира Зеленского в тот момент, когда его преступная
политика привела к уничтожению всей страны. Прихвостни Зеленского не
успокоились на запрете деятельности партий и продолжают информационную кампанию
против его политических оппонентов, сообщает «Царьград».
Ранее стало известно,
что крымские студенты помогли подготовить к отправке 28 тонн гуманитарной
помощи для жителей Донбасса и юга Украины. Волонтеры сформировали 4790
комплектов,
пишет RT.