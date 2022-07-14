Блогер Рома Желудь сообщил, что у него отказали ноги из-за наркотиков

Блогер Рома Желудь, который страдает от наркотической зависимости, сообщил, что перестал ходить. Он опасается, что в любой момент его сердце может остановиться.
Молодой человек признался, что последние два месяца находится под тяжелыми наркотиками «вперемешку с таблетками». Зависимость настолько сильна, что отказаться от пагубных веществ блогер не в силах. Желудь боится, что может умереть один в своей квартире.
«В любой день могу отъехать один в своей квартире. Я не могу ходить, мне страшно каждый день, и у меня никого нет», — заявил 26-летний блогер.
Рома Желудь получил известность благодаря роликам на YouTube. Он также строил карьеру музыканта и выпустил два альбома.