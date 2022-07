Блогер продемонстрировал PlayStation 3 для разработчиков, которая весит 18 кг

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Автор YouTube-канала Linus Tech Tips продемонстрировал PlayStation 3 для разработчиков — так называемый девкит. На нём блогер смог запустить ранние версии Little Big Planet, Life Is Strange и Gears of Wars 3, хотя в них были ошибки. В частности, игры работали с низкой частотой кадров.





Высота такой версии PlayStation 3 составляет свыше 60 см, а весит консоль более 18 кг. Устройство выпускалось под номером DECR-1000A весной 2005 года. Такие консоли рассылали в студии, хотя стоимость их не озвучивалась. Автор видео предположил, что консоль стоила порядка 50 тысяч долларов.

Внутри установлены два жёстких диска по 400 ГБ, 512 МБ оперативной памяти, видеокарта на базе чипа NV47, а также отдельный чип, который обеспечивает работу веб-сервера. Питание обеспечивает блок на 1000 Вт, а за отвод тепла отвечает массивный радиатор. Есть также ряд портов, которые предназначены для отладки. В релизной версии консоли их не было.

В прошивке консоли блогер нашёл ряд параметров, которые позволяли тестировать и отлаживать игры, менять настройки региона и разрешение видео, а также эмулировать работу дисков в формате Blu-ray. Использовалась последняя на сегодня релизная прошивка PS3.

А в конце ролика блогер показал прототип портативной консоли PlayStation Vita. Её не удалось запустить, так как она работает только в паре с девкитом и при наличии специальной версии прошивки, которой у автора не было.