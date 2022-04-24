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    Блогер Незалежко назвал катастрофой зависимость Зеленского от британской МИ-6

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Блогер Незалежко назвал катастрофой зависимость Зеленского от британской МИ-6

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    Ukrainian President’s Office Keystone Press Agency globallookpress

    Президент Украины Владимир Зеленский прилюдно
    продемонстрировал свою полную несамостоятельность, заявил украинский музыкант и
    оппозиционный блогер Тарик Незалежко.

    По его словам, украинский лидер во время одного из своих
    визитов в Великобританию посетил офис спецслужбы МИ-6. Глава независимого
    государства не может совершать такие поступки.

    «Президент независимого государства пошел в Ми-6. Тогда мы
    поняли, что это просто катастрофа. Именно в тот момент, потому что это
    означает, что президент Зеленский абсолютно несамостоятельная личность», —
    жестко прошелся блогер по Зеленскому.

    Напомним, что в России неоднократно указывали на полную
    несамостоятельность украинского лидера. В Кремле считают Зеленского полностью
    подконтрольным политиком, которому регулярно надиктовывают повестку кураторы из
    Соединенных Штатов и других стран коллективного Запада, в частности,
    Великобритании.

    Именно поэтому Россия напрямую пыталась построить диалог о
    гарантиях безопасности с США. Однако разговор шел об Украине.

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