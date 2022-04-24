Блогер Незалежко назвал катастрофой зависимость Зеленского от британской МИ-6

«Президент независимого государства пошел в Ми-6. Тогда мы

поняли, что это просто катастрофа. Именно в тот момент, потому что это

означает, что президент Зеленский абсолютно несамостоятельная личность», —

жестко прошелся блогер по Зеленскому.