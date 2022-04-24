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Президент Украины Владимир Зеленский прилюдно
продемонстрировал свою полную несамостоятельность, заявил украинский музыкант и
оппозиционный блогер Тарик Незалежко.
По его словам, украинский лидер во время одного из своих
визитов в Великобританию посетил офис спецслужбы МИ-6. Глава независимого
государства не может совершать такие поступки.
«Президент независимого государства пошел в Ми-6. Тогда мы
поняли, что это просто катастрофа. Именно в тот момент, потому что это
означает, что президент Зеленский абсолютно несамостоятельная личность», —
жестко прошелся блогер по Зеленскому.
Напомним, что в России неоднократно указывали на полную
несамостоятельность украинского лидера. В Кремле считают Зеленского полностью
подконтрольным политиком, которому регулярно надиктовывают повестку кураторы из
Соединенных Штатов и других стран коллективного Запада, в частности,
Великобритании.
Именно поэтому Россия напрямую пыталась построить диалог о
гарантиях безопасности с США. Однако разговор шел об Украине.