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    Блогер Некоглай попал в ДТП в самом центре Москвы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Блогер Некоглай попал в ДТП в самом центре Москвы

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    Популярный блогер Некоглай попал в аварию возле метро «Белорусская» в центре Москвы. По словам блогера, в его Porsche врезался другой автомобиль.

    В ДТП столкнулись Porsche Panamera, Kia Rio и «газель». По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один погиб.

    Ранее Некоглай был ограблен в собственной квартире. Подозреваемым в краже стал стример Мирцхулава. В ближайшее время подозреваемого стримера ждет встреча с менеджером стримера.

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