Блогер Некоглай попал в ДТП в самом центре Москвы

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Популярный блогер Некоглай попал в аварию возле метро «Белорусская» в центре Москвы. По словам блогера, в его Porsche врезался другой автомобиль.
В ДТП столкнулись Porsche Panamera, Kia Rio и «газель». По предварительным данным, пострадали четыре человека. Один погиб.
Ранее Некоглай был ограблен в собственной квартире. Подозреваемым в краже стал стример Мирцхулава. В ближайшее время подозреваемого стримера ждет встреча с менеджером стримера.
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